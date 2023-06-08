Sanatçı Umut Mürare’den Melek Mosso’ya tepki: “Her şeyleri sahte tipler!”

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada kadın haklarından söz ederek Türkiye'deki kadınların özgür olmadığını iddia edip ödülü kadınlar için aldığını ifade etti. Bu açıklamalarının ardından ünlü şarkıcı Mosso sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, 5 Mayıs 2023 seçimlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise yeniden gündeme geldi.

MELEK MOSSO ÖZÜR DİLEDİ!

AK Parti'li kadınlara küfreden bir muhalifin kıyafetlerine benzer kıyafet giyen Mosso'nun "seçim kombinim" notuyla paylaşım yaptığı ve bu kıyafetle seçimlere gittiğini ifade ettiği görülüyor. Ayrıca 5 Mayıs 2023 tarihindeki Twitter hesabından bir başka hesabın küfür eden kadınla kendisinin yer aldığı fotoğraf karelerini yan yana koymasını ve "idol" olarak açıklamasını paylaşıyor. Mosso'nun sokak röportajı esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir kadına küfür eden muhalif bir seçmenin görüntüsünü paylaşması ve aynı kıyafeti giymesine ise sosyal medyadan birçok kişi tarafından tepki gösteriliyor. Melek Mosso ise dün özür mahiyetinde bir açıklama yayınladı.

"SEVGİ PITIRCIĞI KESİLEN…"

Sanatçı Umut Mürare şarkıcı Melek Mosso'nun özür açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ona tepki gösterdi. Mosso'nun özrünün samimi olmadığını dile getiren Umut Mürare şu yorumda bulundu: "Ne Melek Mosso'nun ne de onun zihniyetinde olanların samimiyetine zerre inanmıyorum. Bu tipler kendi çıkarları uğruna zoru görünce hemen çark eden, 'paramızdan olacağız' korkusu ile başımıza bir anda sevgi pıtırcığı kesilen, her şeyleri sahte tipler!"