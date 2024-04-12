‘Sanatçıların 80’lerde kalan çok sırları var’

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akpınar'ın sahip çıkmadığı, annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılan, daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın babası olduğunu mahkeme kararıyla kanıtlamış, yaşadıklarını da büyük bir açıklıkla anlatmıştı. Süreç sonrası baba ile kızın arası düzelmezken, Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde Metin Akpınar'ın, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti. Nebioğlu, önceki gün ise yeni bir paylaşım daha yaparak yine gündeme oturdu.Paylaşımında doğduğu yıllarda görev yapan gazetecilere çağrıda bulunan Nebioğlu, kendisi gibi gayrimeşru pek çok ünlü çocuğunun olduğunu, yurtlara verildiğini, hatta yurt dışına gönderildiğini iddia etti. 20 yıldır bu konu hakkında araştırma yaptığını belirten Nebioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar... Beni doğuran kadın (Suphiye Orancı) hedef tahtasına benzemiyor da, ancak o günlerden bugünlere, birilerini hedef göstererek geliniyor demek ki. Ben annemi hedef almadım. Çağrı yaptım, ona ulaşmak da benim gayemdir.Sizler Yeşilçam'sınız bizler karaçam mıyız? Hayır ben paralı bir dünyada yaşıyorum, derdim para oluyor da, siz parasız dünyada mi yaşıyorsunuz? Beni niye oraya almıyorsunuz derler adama.1987 / 1988 / 1989 yılındaki gazeteciler! Ve muhteşem sırları! Hâlâ gerçekleri ve bildiklerinizi anlatmanız için zamanınız var. Ve o yılların sanatçıları... Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha? Yurt dışındaki 'aitsiz' çocuklar daha kaç tane acaba? Bunlar gözden kaçan çocuklar. Sağlık muhabirleri ile kurulan doktor kanalları vasıtasıyla öğrenilen çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz acaba, resmen soykırım!20 yıldır araştırıyorum, siz sadece 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz. Kendinize de iyi bakın, lakin 20 yılda neler kaybettim bir ben bilirim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum.