Şarkıcı Morena Taraku’nun evini soyanlara 13 yıl hapis istemi: 65 kiloluk kasayı sırtlayıp götürdüler

Şarkıcı Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Morena Taraku'nun 31 Temmuz 2023 günü Şişli'deki yüksek güvenlikli lüks rezidanstaki evine hırsızlar girmişti. Hırsızlar, evdeki içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı, piyasa değeri 1 milyon Euro'luk ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı. Eve gelen ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, içerinin darmadağınık ve ziynet eşyalarının olduğu kapının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.Serkan Elmas karakoldaki ifadesinde; yaklaşık 1 ay önce işten çıkardıkları Khayla A. adlı şahsın kendisini aradığını ve Morena Taraku'nun yurt dışında olup olmadığını ve yerine başka çalışan alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. Şahıstan şüphelendiğini, ev dışında olduklarının yalnızca şüphelinin bildiğini, anahtarı kopyalamış olabileceğini ve eve anahtarla girilmiş olduğunu kaydetti.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede; polis ekipleri tarafından teslim edilen güvenlik kamera görüntülerinden 3 kişinin daha önce keşif yaptıkları, olayın gerçekleştiği kata ellerinde valizle girip 2 saat 15 dakika sonra valizle çıktıkları kaydedildi. Sitede görevli V. V. suçlamaları reddederken görüntülerde yer alan kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli V.V.'nin diğer 3 şüpheli ile eylem birliği içinde hareket ettiği, kendi adına çıkartmış olduğu kartı eve girişte kullanmalarını kendi rızasıyla sağladığı, V.V.'nin kartını kullanan 3 şüphelinin 65 kiloluk kasayı aldıkları ve suçu işledikleri dile getirildi. Savcılık, tarafından şüpheli V.V.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altında Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından 13 yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.