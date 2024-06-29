Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki bölümünde, 75. sanat yılını kutlayan devlet sanatçısı, bestekar, yorumcu, koro şefi ve yüzün üzerinde plak sahibi Mustafa Sağyaşar'ı konuk etti. Ankara Radyosu'na ilk girişinden bugüne kadar kariyerini seyircilerle paylaşan Sağyaşar, 'çalgıcı, şarkıcı' kavramlarından rahatsız olduğunu dile getirirken, "Kötü müziği hayatınıza sokmayın, bozuk gıda almayın, ruh sağlığınız bozulur diye düşünüyorum. Şarkılar söylenmez, yaşanır" yorumunu yaptı.