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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Şarkısının dijital gelirlerini bağışladı

Şarkısının dijital gelirlerini bağışladı
Şarkıcı Dila Kalafatoğlu, 3 hafta önce çıkardığı 'Döndüm' adlı yeni şarkısının dijital gelirlerini deprem bölgesindeki depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı. Şarkıcı, yayınladığı videoda, "Bu büyük felaketin etkisini en aza indirmek için hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de bir müzisyen olarak sesimle sözümle ne yapabilirim diye düşündüm. 3 hafta önce çıkardığım Döndüm adlı şarkımın dinlenmesi 2 milyona yaklaştı. Dijitalden elde edeceğim geliri depremzedelere bağışlamaktan onur duyarım" dedi.
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Şarkısının dijital gelirlerini bağışladı
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