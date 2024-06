SON dönemin parlayan yıldızlarından Ayla Balyemez, 'De Get Out' adlı şarkısıyla müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Tekir'in imzasını taşıyan çalışma için Alya, "Şarkıyı dinlediğim an içim kıpır kıpır oldu stüdyoda, kalkıp dans etmeye başladım!" yorumunu yaptı.