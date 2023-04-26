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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko

Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko
Modacı ivana Sert katıldığı bir programda Türk şarkıcılarının sahne kıyafetlerini yorumladı. Seda Sayan'ın bir fotoğrafını gören Sert, "Seda Sayan çok güzel bir kadın, bacakları da çok güzel ama ayakkabı seçimleri hep çok yanlış, fiyasko, hep aynı ayakkabıyı giyiyor. Doğru ayakkabıları giyse aslında bacakları çok güzel" dedi. 21 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten İvana Sert "Sırbistan annem ise Türkiye babamdır, her şeyi burada öğrendim, mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti. Buradan asla gitmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.
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Seda Sayan’ın ayakkabıları fiyasko
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