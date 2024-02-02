Şehrazat annesinin telif ücretleri için mahkemeye başvurdu “tek mirasçısı benim”

Türkiye'nin ilk caz müziği yorumcusu unvanına sahip dünyaca ünlü ses sanatçısı Fatma Sevinç Tevs'in kızı ünlü müzisyen Şehrazat, annesinin tek mirasçısı olduğunu söyleyerek mahkemeye dilekçe sundu. Ünlü müzisyen, annesinin müziklerinin kullanılmasından dolayı gelecek telif ücretlerini almak amacıyla, miras ve diğer hukuki işlemlerde olmak üzere mirasçılık belgesinin verilmesi için mahkemeye dava açtı.Türkiye'nin ilk caz müziği yorumcusu unvanına sahip dünyaca ünlü ses sanatçısı Fatma Sevinç Tevs'in kızı ünlü müzisyen Şehrazat annesinin tek mirasçısı olduğunu söyleyerek mahkemeye dilekçe sundu. Şehrazat Kemali Söylemezoğlu, annesi Fatma Sevinç Tevs'in ölümünden sonra mirasçı olarak yalnızca kendisini bıraktığını söyledi. Şehrazat, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

"BAŞKA MİRASÇISI YOK"

Şehrazat, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, "Müvekkilin miras bırakanı vefat ederek geride mirasçı olarak yalnızca Şehrazat Kemali Söylemezoğlu'nu bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur. Miras intikal ve paylaşma işlerinde ve diğer hukuki iş ve işlemlerde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." İfadelerine yer verildi.

TELİF HAKLARI İÇİN BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre Şehrazat'ın annesinin söz ve müziklerinden gelen telif ücretlerini almak amacıyla yıllar sonra mahkemeye başvurduğu öğrenildi.