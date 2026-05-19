Seksendört’ten 20. yıl coşkusu

Giriş Tarihi: 19.05.2026

TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Seksendört, 20. yılını çok özel bir konserle kutladı. Önceki akşam Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde gerçekleşen konserde; grubun yıllara damga vuran şarkıları, hem görsel hem müzikal bir yolculuğa dönüştü. Seksendört'ün kariyer yolculuğuna eşlik etmiş ve Türk müziğinde önemli yere sahip sanatçı dostları da grubu yalnız bırakmadı. Dedüblüman, Emre Aydın, Madrigal ve Manga, Seksendört'e eşlik etti. Solist Tuna Velibaşoğlu seyirciye şu sözlerle teşekkür etti: "20 yıl olmuş, 20 yıl önce biz üniversitedeydik, genceciktik. Bugün çok uzaklardan, şehir dışından gelenler var. Her birinize teşekkür ediyoruz. Biletleri bitirdiğiniz için şarkılarımıza defalarca eşlik ettiğiniz için minnettarız."

