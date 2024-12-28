Selami Şahin’in sağlık durumu iyi

SELAMI Şahin, önceki gün eşi Didem Şahin ile birlikte Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Yürürken ayaküstü basın mensupları ile sohbet eden Selami Şahin, "Çalışıyoruz şimdilerde. Vize işlemlerimiz var yurt dışı tatiline çıkacağız. Az ama öz çalışıyorum" dedi. Sağlık sorunları sorulunca da "Şimdilerde iyiyim, bir problem yok, yeni yılımız kutlu olsun diyorum şimdiden" diye konuştu. Geçtiğimiz sene Selami Şahin'in Etiler'de kadınları rahatsız ettiği iddiaları hakkında Didem Şahin, "Biz bunu konuşmayacağız. Konuşmuyoruz!" dedi.