Sen ne biçim kadınsın diyenler oldu

Oyuncu Artemis Sinem Karaman, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Karaman, dizilerdeki kötü karakterleri canlandırması hakkında konuştu. Oyuncu, "Oynadığımız rol üstümüze yapışıyor. Sen ne biçim kadınsın diye bağıranlar oldu, bu tepkileri alınca doğru işi yaptığımı düşünüyorum" dedi. 2022 yılını değerlendiren Karaman, başından geçen ilginç bir olayı da anlattı.Oyuncu, "Bu sene tatil dönüşünde ne uçak ne de otobüs bileti bulabildim, bende küçük bir çantamla Torba kavşağında 34 plaka araç bekledim. Yani otostop çekerek İstanbul'a kadar geldim, tabii ki dikkat ederek bindim arabaya. Sonra yol uzun olunca bayağı bayağı sohbet ederek geldim" dedi.