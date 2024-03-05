Senaryo yarışması ödüllerı dağıtıldı

SİNEHANE&Lacivert Dergi işbirliğinde organize edilen ve ilki gerçekleştirilen uzun metraj senaryo yarışmasının ödülleri dağıtıldı. Gürhan Özçiftçi, Mehmet Bozdağ, Ömer Faruk Sorak ve Kenan İmirzalıoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya 1000'in üzerinde başvuru geldi. Finale kalan 10 proje içerisinden seçilen 5 proje sahibine proje başına 90 bin TL olmak üzere 450 bin TL ödül dağıtıldı.Senaristleri, yazar adaylarını, sektörü ve sektör paydaşlarını desteklemek amacıyla yapılan yarışma, yüzlerce yazar ve yazar adayının projelerini paylaşabileceği bir platform yaratması açısından ilgiyle takip edildi. Ödül alan hikayelerden amatör bir yazar olan Ercan Uçar'ın 'Kayıp Kamyon' isimli projesi, Sinehane yapımcılığında beyaz perdeye taşınacak. Yapımın 2024 yılı sonunda vizyona çıkması bekleniyor.