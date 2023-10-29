Şengül gerçekleri açığa çıkardı

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Bölümde; Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patlar. Orhan, annesi ile yakınlaşır, Şengül her şeyin sorumlusu olur. Akif, Yaman'la Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince plan yapar. Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Çocuklar Şengül'ü susturmaya çalışırlar. Ancak Şengül bombayı patlatır, Elif'le Berk'in kardeş olduğunu açıklar.