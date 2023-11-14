Haberler Günaydın Haberleri ‘Seninle koca bir devir kapandı’
Giriş Tarihi: 15.11.2023

‘Seninle koca bir devir kapandı’

‘Seninle koca bir devir kapandı’
ATV dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy babaannesinin hayatını kaybettiğini yaptığı paylaşımla duyurdu. Atiksoy, "Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Atiksoy, paylaşımda şu ifadeleri de kullandı: "Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen babaannem...



Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan... Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan, iyiliğe odaklı, ender ruhlardan... O eller; 8 evlat, bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile 'Of!' dediğini görmedim. En büyük miras ondan bize kalan. İman dolu 95 yıl..."
Anıl Altan’dan “Beni Yarı Yolda Bırakma” Çağrısı
Anıl Altan’dan “Beni Yarı Yolda Bırakma” Çağrısı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Seninle koca bir devir kapandı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA