ATV dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy babaannesinin hayatını kaybettiğini yaptığı paylaşımla duyurdu. Atiksoy, "Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Atiksoy, paylaşımda şu ifadeleri de kullandı: "Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen babaannem...Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan... Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan, iyiliğe odaklı, ender ruhlardan... O eller; 8 evlat, bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile 'Of!' dediğini görmedim. En büyük miras ondan bize kalan. İman dolu 95 yıl..."