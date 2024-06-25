‘Serdar gezsin, eğlensin istiyorum’

Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nesrin Hanım, samimi açıklamalar yaptı. Nesrin Ortaç, "Oğlumun her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Serdar, sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.Gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor musunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun yeter!" Serdar Ortaç'ın zor zamanlarında sessiz kaldığını söyleyen Nesrin Hanım, "Serdar, genelde bir şey anlatmaz" dedi.