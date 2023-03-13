Serdar Ortaç’ın yüreğine kardeş acısı düştü

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, aldığı acı haberle sarsıldı. Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç, 39 yaşında hayata veda etti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç, sosyal medyadan duyurdu. Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç'ın cenazesi dün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Aslı Hünel ve Polat Yağcı, Ortaç'ı yalnız bırakmadı.