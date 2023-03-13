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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Serdar Ortaç’ın yüreğine kardeş acısı düştü

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın 39 yaşındaki kardeşi Serkan Ortaç, yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ortaç’a sanat camiasından yakın dostları, baş sağlığı mesajları yağdırdı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Serdar Ortaç’ın yüreğine kardeş acısı düştü
Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, aldığı acı haberle sarsıldı. Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç, 39 yaşında hayata veda etti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç, sosyal medyadan duyurdu. Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç'ın cenazesi dün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Aslı Hünel ve Polat Yağcı, Ortaç'ı yalnız bırakmadı.

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Serdar Ortaç’ın yüreğine kardeş acısı düştü
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