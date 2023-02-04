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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Serenay gitti! Yunan güzeli geldi!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Serenay gitti! Yunan güzeli geldi!
Son olarak Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen işletmeci Umut Evirgen, gönlünü Yunan güzele kaptırdı. Evirgen'in lüks aracı, önceki gece 1 aydır aşk yaşadığı Yunan şarkıcı Josephine Wendel'i gezdirdi.



Bebek'te bir mekanda eğlenen Wendel, çıkışta görüntü alınmaması için büyük uğraş verdi. Mekan görevlilerinin ve şoförün tüm uğraşlarına rağmen yakalanmaktan kurtulamayan şarkıcı, sonrasında Evirgen'in yanına gitti.



Etiler'de bulunan mekandan sevgilisinin yanına koşan Wendel, gazetecilerin görüntü almaya devam etmesi üzerine koşar adım içeri girdi. Yunanistan'ın Hadise'si olarak anılan ünlü şarkıcının, sevgilisinin mekanında düzenlenen Yunan gecesine katılmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
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Serenay gitti! Yunan güzeli geldi!
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