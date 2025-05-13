Serhat Aslan bu kez “Hüzün” diyor!

Söz ve Müziği Nezih Üçler'e ait olan 'Hüzün'; geçmişin izlerini, zamanla olgunlaşan bir hüznü ve sessiz bir yalnızlığı yansıtıyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aslan, "Hüzün" hakkında ise şunları dile getiriyor:

"'Hüzün', çok yoğun bir duygunun ses bulmuş hali. Üzüntüyle sınırlı değil; içinde geçmişin izleri, özlemle sarılmış anılar ve sessiz bir kabulleniş barındırıyor. Bu parça yalnızca bir şarkı değil, hayatın kimi anlarında içimize yerleşen o tanıdık boşluğun ifadesi. Dinlerken belki kendi hikâyeni bulur, belki de o duyguda biraz olsun dinleyicilerin yalnız olmadığını hissetmesini bilmeleri için yorumladım."

Serhat Aslan kimdir?

Serhat Aslan, Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğmuştur. Müzik yolculuğuna küçük yaşlarda piyano çalarak başlamış; genç yaşlarında müzikle iç içe bir yaşam sürmüştür.

Eğitim hayatına Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde devam eden Aslan, lise eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Ses Eğitimi Bölümü'nde öğrenim görmüştür. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Şan Bölümü Ön Lisans programına kabul edilmiş, burada tenor vokal teknikleri üzerine uzmanlaşarak çift ana dalda eğitim almıştır.

2014 yılında, Harun Kolçak'ın 1991 yılında seslendirdiği "Gir Kanıma" adlı şarkıyı yeniden düzenleyerek ilk albüm kaydını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmasıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" kategorisinde aday gösterilmiştir.

Sanatçı, 2018 yılı sonlarında Serhat Aslan Orkestrası'nı kurarak sahne performanslarına profesyonel düzeyde devam etmeye başlamıştır. Müzik sektörüne yalnızca solist olarak değil, aynı zamanda Müzik Direktörü ve eğitmen kimliğiyle de katkı sunmaktadır.

Serhat Aslan, halen opera yüksek lisansı için hazırlıklarını sürdürmekte ve tenor olarak akademik müzik kariyerine de odaklanmaktadır.