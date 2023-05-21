‘Serumlarla ayaktayım’

Yağan yağmura rağmen alanı dolduran yüzlerce sevenine şarkılarıyla güzel bir Kıbrıs akşamı yaşatan Hadise, nazara geldiğini söyledi. "Dün İstanbul'da çok güzel bir konsere imza attık. Gece eve gittim. Ve uyudum. Sabah kalktım. Boynum tutulmuş. Hastayım, serum yedim. Doktorum geldi. Boynumu açtı. Kıbrıs'a gelince de serum yedim. Serum sayesinde ayaktayım ve sizlerle beraberim." Hadise'nin her konserinde yanında olan erkek dansçılar yerine, bu kez kadın dansçılara yer vermesi de izleyenlerin gözünden kaçmadı.