‘Sessiz sakın düğün istiyorum’

BEŞ aylık hamile olan Gonca Vuslateri yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin tanıtımında konuştu. Kız bebek bekleyen Vuslateri, "Doğumdan önce düğün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi: "Sevgilim Levent düğün olsa iyi olur diyor. Çok istiyorum ama bu kıyafetin içinde bile çile çekiyorum. Doğumdan sonra daha rahat ederim gibi düşünüyorum. 500 kişinin içinde, çatal-bıçak sesi, kötü müzik, teknik aksaklık, takı muhabbeti ve arkadan konuşmalar eşliğinde evlenmek istemiyorum... Sessiz sakin olacaksa evlenirim."