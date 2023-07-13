Sevenleriyle göz göze gönül gönüle

Popçu Demet Akalın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde unutulmayacak bir şova imza attı. Akalın, 'Dansöz Dünya' şarkısıyla start verdiği konserinde, dünden bugüne popüler olan şarkıları, dansları ve sahne enerjisiyle sevenlerini coşturdu. 'Çalkala', 'Giderli Şarkılar', 'Aşk', 'Sebebim' gibi parçalarıyla müzik şölenine devam eden Akalın, her şarkıya özel hazırlanan şovlarıyla görsel bir şölene imza attı. Bir ara mikrofonunu alarak, sahneden seyircinin arasına inen ünlü popçu, 3 bin kişilik mekânı tek tek dolaştı. En sevilen parçalarını hayranlarının yanında söyleyen Akalın, samimi tavrıyla müzikseverleri mest etti.