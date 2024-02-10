Sevgililer Günü’nde idefix’ten herkes için hediye!

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı bir süre kalırken; elektronikten prestij kalemlere, küçük ev aletlerinden parfümlere kadar sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, bugüne özel indirim fırsatlarını ve kampanyalarını müşterilerine sunuyor... Oyun konsollarından akıllı telefonlara, fotoğraf makinelerinden pikap ve plaklara; saç kesme makinelerinden bilgisayarlara kadar tüm ürünlerde kaçırılmayacak indirim fırsatları sunan idefix, dekoratif hediyelik ürünlerde de avantajlı sepet imkanları sağlıyor.