Oyuncu Aslıhan Malbora, tiyatro çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy
'un verdiği kilolar hakkında da konuştu. Ünlü oyuncunun zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddialara cevap veren oyuncu, "Ay yok, iğne kullanmadı. İnanın çok güzel, çok disiplinli bir diyet yapıyor. Hepsini diyete borçlu" dedi. Malbora, önümüzdeki ay yurtdışında evlenecekleri yönündeki haberleri de "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?" diyerek yalanladı. Hamilelik dedikodularıyla ilgili dava açmayı düşünüp düşünmediği sorulan Malbora, "Hayır, dava açmayı düşünmüyorum" yanıtını verdikten sonra oradan uzaklaştı.