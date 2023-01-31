‘Sevgilim var ya da yok diyemem’

Şarkıcılar Sinan Akçıl, Bengü ve Hakan Altun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce çıkacak olan 'Bu Aşk Yerde Kalmaz' adlı şarkının klip çekimleri için bir araya geldi. Akçıl, çalışmayla ilgili "Bengü ile Hakan abinin daha önceden yaptıkları inanılmaz güzel bir düet vardı. Bu şarkıda onları bir araya getirmekten çok mutluyum. Çok güzel bir iş oldu" dedi. Sevgililer Günü'nde Bakü'de olacağını söyleyen Akçıl, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna "Var ya da yok diyemem" şeklinde kaçamak yanıt verdi. Ünlü sanatçı bir dönem isminin anıldığı Defne Samyeli ile ilgili soruya da, "Onun da şarkısı çıkacak yakında" demekle yetindi.