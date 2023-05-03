Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Edebalı, Osman Bey'in kendisine buyurduğu Tebriz vazifesi üzerine uzun zamandır niyetlendiği Hac vazifesini de yerine getirmek istediğini söyledi. Tebriz'e doğru yola çıkan Şeyh Edebalı'ya Nayman ve nökerleri pusu kurdu. Edebalı'yı yaralayan nökerleri Osman Bey, Bala Hatun ve alpler etkisiz hale getirdi.

Edebalı'nın yaralanması üzerine Osman Bey, Nayman'ın adamı Kam'ın cezasını kesti. Aslında Edebalı ile vedalaşmak için orada bulunan Turgut Bey; Edebalı'nın daveti ve Osman Bey'in buyruğu üzerine Tebriz yolunda Edebalı'nın yoldaşı oldu. Turgut Bey, "Görev bana, vatan sana emanet!" diyerek Osman Bey ve alpleriyle vedalaştı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 124. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.