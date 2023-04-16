‘Seyircimiz bizi çok sevdi’

Atv'de ekranlara gelen 'Mutfak Bahane' programının sunucusu Derya Taşbaşı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kardeşiyle birlikte köpeğini gezintiye çıkaran sunucu, "Setten fırsat buldukça kendimi buralara atıyorum. İstanbul Boğazı'nı izlemek, buranın güzelliklerini görmek hem beni motive ediyor, hem de huzur veriyor" diye konuştu. 'Mutfak Bahane'nin de güzel gittiğini belirten Taşbaşı, "Programımız çok güzel bir şekilde ilerliyor. Seyircimiz bizi sevdi, dopdolu bir programla insanların evine misafir oluyoruz" dedi.