Sezon finali büyük ilgi gördü

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan sezon finali bölümüyle yoğun ilgi gördü. Kara'nın yıllar sonra intikam için Ateş Kuşları'nın karşısına çıkması ve Barbaros'un babasının Çatal olduğunu öğrenmesi bölüme damgasını vurdu. Ateş Kuşları, sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde 5,60 reyting ve 19,32 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise 3,92 reyting ve 13,96 izlenme payı elde ederek; iki kategoride de zirveye oturdu. Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi. Büyük bir dehşete kapılan Barbaros; Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti.