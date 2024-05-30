Sezonu açan Bodrum’un iki yüzü: Turist sefada vatandaş cefada

ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Bodrum hafta sonu küçük Hindistan'da döndü! Tüm dünyada faaliyat gösteren ve bünyesinde 14 şirket bulunan Group Rawji'nin yönetim kurulu üyelerinden Dahlia Rawji, düğün için Ege'nin incisini seçti.









Bodrum'da kapatılan süper lüks otelde, 3 gün 3 gece organizasyon yapıldı. İlk iki gün gündüz ve gece ayrı partiler düzenlendi.







Gelin Dahlia ve damat Rizwan için özel yastıklar tasarlandı, kumsal çiçek bahçesine çevrildi. 3 gün farklı konseptlerdeki partiler sırasında yüzlerce havai fişek patlatıldı.

***

Bodrum halkı beceriksiz yerel yönetimler yüzünden yine susuzluğa teslim oldu. Sürekli arızalanan isale hatlarını belediye tamir edemeyince 14 mahallede sular kesildi, vatandaşlar evlerine tankerle su taşıdı









TANKER BAŞI 2 BİN LİRA ÖDÜYORLAR

Bodrum'da, bir türlü çözülemeyen altyapı sıkıntısı, vatandaşı canından bezdirdi. Turizm sezonunun başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle suya olan ihtiyaç daha da artarken, patlayan isale hatları nedeniyle mahalleler susuz kaldı.







Belediyeden umudu kesen vatandaşlar, tanker için sıraya giriyor. Bodrum'da vatandaşlar 2 bin TL'ye bir tanker su alarak ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

