Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi

36 yaşındaki Ashley, ödülü hayvan desenli kıyafetiyle aldı. "Zayıf olmak zorunda hissetmediği" bir tarz oluşturduğu bu kıyafeti büyük ilgi çekti. 2023 GQ Moty Ödülleri'nde tüm dikkatleri üzerine çeken model, aldığı bu ödülle dünya basınında ilgi çekti.
İddialı tarzıyla öne çıkan model, yaptığı konuşmada; 23 yıldır bu sektörde olmanın onur olduğunu, hikayesinin küresel bir şekilde görünür hale gelmesinin güven verici olduğunu anlattı.
Manken olarak çalışmaya günden bu yana vücudundan dolayı birçok yargıya maruz kaldığını sıklıkla dile getiren Ashley Graham, bu konuda en çok mücadele veren isimlerden biri.
Anılarından birini anlatan yıldız, birlikte çalıştığı fotoğrafçılardan birinin, annesine 12 bedenden 6 bedene inerek ancak bu sektörde devamlılık kazanabileceğini söylediğinden bahsettiğinde oldukça ilgi çekmişti.
Modellik dünyasındaki sıkı kurallara karşı kendi "kıvrımlarından" mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten yıldız, bu konuda da kendi bedenine dair yalnızca kendisinin karar verdiği bir sürecin yolunu izleyecek gibi görünüyor.