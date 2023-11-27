Haberler Günaydın Haberleri Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:13 Son Güncelleme: 27.11.2023 11:16

Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi

Sıfır beden olmanın neredeyse “vazgeçilmez şartlardan” biri olduğu düşünülen modellik dünyasında Ashley Graham, tüm bu kalıpları yıkan isimlerden biri. “Kıvrımlı” bir model olarak kendisini gösteren yıldız, 2023 yılında “Yılın Uluslararası Kadın Modeli” ödülüne layık görüldü.

Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: Yılın modeli seçildi

36 yaşındaki Ashley, ödülü hayvan desenli kıyafetiyle aldı. "Zayıf olmak zorunda hissetmediği" bir tarz oluşturduğu bu kıyafeti büyük ilgi çekti. 2023 GQ Moty Ödülleri'nde tüm dikkatleri üzerine çeken model, aldığı bu ödülle dünya basınında ilgi çekti.

İddialı tarzıyla öne çıkan model, yaptığı konuşmada; 23 yıldır bu sektörde olmanın onur olduğunu, hikayesinin küresel bir şekilde görünür hale gelmesinin güven verici olduğunu anlattı.

Ayrıca sektördeki engellere de vurgu yapan Ashley, beden kalıplarındaki değişimi kastederek kaydedilen ilerlemeyi kutlamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Manken olarak çalışmaya günden bu yana vücudundan dolayı birçok yargıya maruz kaldığını sıklıkla dile getiren Ashley Graham, bu konuda en çok mücadele veren isimlerden biri.

Anılarından birini anlatan yıldız, birlikte çalıştığı fotoğrafçılardan birinin, annesine 12 bedenden 6 bedene inerek ancak bu sektörde devamlılık kazanabileceğini söylediğinden bahsettiğinde oldukça ilgi çekmişti.

Modellik dünyasındaki sıkı kurallara karşı kendi "kıvrımlarından" mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten yıldız, bu konuda da kendi bedenine dair yalnızca kendisinin karar verdiği bir sürecin yolunu izleyecek gibi görünüyor.

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Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
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