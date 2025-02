Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Vanity'ye konuştu. 48 yaşındaki oyuncu, Zoolander 2 filmindeki karakterine yönelik yapılan şakalar nedeniyle eleştirilmişti. Oyuncu, "Şimdi olsa o rolü oynamazdım" diyor.