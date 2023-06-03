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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Simge Galatasaray’ın davetine katılacak

Simge Galatasaray’ın davetine katılacak
Beşiktaş aşkıyla bilinen Simge, önceki akşam verdiği konserde sürpriz bir açıklama yaptı. 'Aşkın Olayım' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılması için aldığı daveti kabul ettiğini söyledi... Simge, konserde "Koyu bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" dedi.
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Simge Galatasaray’ın davetine katılacak
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