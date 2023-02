Sinan Akçıl’ın şarkısı çocuk okutacak

ELİNİ UZAT

Sinan Akçıl, yaşanan deprem felaketi sonrası Hatay ve Osmaniye'ye koşmuştu. Burada depremzedeler ve gönüllülerle bir araya gelen sanatçı, "Çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum.Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi. Enkazdan bir kişiyi çıkardıklarında yaşanan duygu yoğunluğuna; askerin, polisin, kurtarma ekiplerinin birbirlerine sarılarak ağladıkları ana şahit oldum. Dünyanın neresinde olursa olsun çok zor başa çıkılacak bir durum.Bunu görerek yorum yapmak gerekiyor. Herkes elinden gelenin 10 kat fazlasını yapıyor" demişti. Sanatçı, yaşadıkları sonrası 'Elini Uzat' isimli bir şarkı yaptı. Akçıl ve Milad'ın düet yaptığı şarkının her dinlemesinde 1 lira depremzedelere aktarılacak. Akçıl, "Amacımız 20 depremzede çocuğumuza üniversite bitene kadar eğitim desteği vermek. Bu şarkı 10 milyon kez dinlenirse 10 milyon gelir bekliyoruz. Şarkının klibini ise orada kendi kameramla çektiğim görüntülerden yaptık" dedi.Her yer yıkık her yer toz duman ben yıkık, şehir yıkık...★★★İnsanlar zor durumda her şey bitik kalbim yitik ama ben güçlü durmak zorundayım...★★★Hadi biraz daha sabır hadi benim güzel ülkem bu canları umutları değişmeyin yorgunluga...★★★Hadi biraz daha sabır hadi benim güzel ülkem bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa...★★★Hadi umut hadi çık gel.. Yatağımda üşütme dur hadi bize son kez elini uzat...