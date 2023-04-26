‘Sinem de ekranı özledi sürprizlerimiz olacak’

Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu "Bayram güzel geçti. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" dedi. İmirzalıoğlu yaşanılan deprem felaketine de değinerek "Bu sene her şey çok tatsız geçiyor.Bu seneki bayramları önceki yıllarla karşılaştırmamak lazım. Bölgede yaşayan insanlara elimizin uzandığı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım" diyerek duygularını dile getirdi. Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi. Ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal'ın ekranlardan uzak kalması ile ilgili gelen sorulara "Sinem de özledi. Yakında ailecek ekranlarda olacağız" diye yanıt verdi.İmirzalıoğlu bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili 'Dünya standartlarına yetişemiyoruz!' eleştirisi hakkında da "Aslında kısmen haklılar, arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara verilen ve sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız" yorumunda bulundu.Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin "Çocuklar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?" sorusuna "Ben size haber veririm, merak etmeyin" diye cevap vererek güldürdü.