Sınır dışı edilecek

Azeriasıllı rapçi Alizade, gençlere kötü örnek olan hareketleri, küfür içeren şarkıları ve kliplerinde yasaklı madde kullanımını özendirmesiyle büyük tepki toplamıştı.Geçtiğimiz mayıs ayında gözaltına alınan şarkıcı ifade vermiş ve geri gönderme merkezine sevk edilmişti. Her gün emniyete gidip imza vermesi gereken şarkıcı, bu şartı yerine getirmeyince yeniden gözaltına alındı.Alizade,geçen hafta Edis'in Çeşme'deki konserinde sahneye çıktı. Küfürlü şarkılarını söyleyemeye devam etti, yasaklı maddeyi övdü, kendisini takip edenlere kötü örnek oldu. Sonrasında yeniden gözaltına alınıp ülkesine gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Bu yaşananlar tüm şarkıcılara ibret olmalı. Milyonlarca gence karşı sorumlu olduklarını unutmamalı, davranışları ve söylemleriyle doğru yolu göstermeliler.