Genç şarkıcıya çekiçli saldırı

Genç şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü annesi Hatice Didar Arslan ve teyzesi Zeynep Arslan'la birlikte Beşiktaş'taki evindeydi. Ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibini izleyen ünlü şarkıcı, kapısının önünde bağırma ve çekiç sesleri duydu. Sevigen, kapısını açtığında aynı mahallede ikamet eden komşusu O.Ç.'yi elinde çekiçle gördü. Yüksek ses nedeniyle rahatsız olan ve şarkıcıyı daha önce defalarca uyardığını ileri süren O.Ç., elindeki çekiçle ünlü şarkıcının kapısına zarar verdi. Taraflar arasında arbede çıktı. Ünlü şarkıcı ve komşusu birbirlerini yaraladı. Arbedeye anne Hatice Arslan dahil oldu ve komşunun elinden çekici almaya başardı. Apartmandaki komşuların da müdahil olduğu kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.Karakola götürülen tarafların ifadeleri alındı. Genç şarkıcı, kapısına gelen çekiçli komşusunun kendisine "Seni öldürürüm" diyerek tehditler savurduğunu, çıkan arbedede göğsünden yara aldığını söyledi. Komşu O.Ç. ise defalarca şarkıcıyı yüksek ses nedeniyle uyardığını, aralarında dört apartman olmasına rağmen gürültünün kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Diğer komşuların araya girmeden önce ünlü şarkıcının boğazını sıktığını belirten komşu, çekici polislere teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.