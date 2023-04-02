‘Sinsi’ kelimesi aleni şekilde hakaret

Aralık 2022'de bir sosyal medya platformu üzerinden yayınlanmaya başlayan 'Kısmetse Olur' isimli yarışma programında yer alan yarışmacı Tuğçe Aleyna, sosyal medyadan gelen kötü yorumlar için harekete geçti.Twitter kullanıcısı Zeynep T., yarışmacı hakkında "Kısmetse Olur Tuğçe'de sadece kızların anlayabileceği bir sinsilik var" şeklinde bir paylaşım yaptı. Kendisine yapılan kötü yorumları tespit eden Aleyna, savcılığın yolunu tuttu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla başvuran genç yarışmacı, sinsi kelimesinin aleni şekilde hakaret olduğunu, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini ileri sürerek Zeynep T.'nin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Yarışmacı Tuğçe Aleyna'nın farklı kullanıcıları da hakaret ettikleri gerekçesiyle savcılığa verdiği öğrenildi.