Sivri dilinin kurbanı oldu

İşadamı Z.A.'nın başı, eski milli voleybolcu Duygu Bal hakkında yaptığı yorum yüzünden derde girdi. Bal, kendisi için "Travesti görünümlü" diyen işadamından şikayetçi oldu. İşadamı Z.A. hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacakBir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, hakkında yapılan yorumu affetmedi. Bir şirkette yönetim kurulu başkanı olan Z.A. adlı işadamının sosyal medyada kendisi hakkındaki "Şu travesti görünümlü olan" yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu. Bal, saldırının onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik bir hakaret olduğunu belirtti.İfade veren şüpheli işadamı Z.A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını öne sürdü. Taraflar uzlaşamayınca savcılık işadamına dava açtı. Savcılık, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Z.A. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.