Sunucu Esra Erol, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a gitti. Depremzedeler ile bir araya gelen Erol, 93 yaşındaki bir kadın ile çekilmiş fotoğrafını şu notla paylaştı: "Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları, kahkahaları da yaşadık.Yaşının 93 olduğunun bilinmesini istemiyormuş. Soranlara 'Yaşımın 75 olduğunu söyle' diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım." Programı aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunduğunu belirten Erol, şu ifadeleri kullandı: "Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.Biz yardıma devam edeceğiz, TIR'larımız doldukça yola çıkmaya devam edecek. Biz koskocaman bir aileyiz. Bölgede o kadar çok şeye ihtiyaç var ki, gönüllülere ihtiyaç var en başta. Ama en çok unutulmamaya ihtiyaçları var... Kalbimi orada bıraktım. Hep birlikte yardıma devam edelim, sizlere, Esra Erol'da ailesine çok güveniyorum."