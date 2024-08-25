POPÇU Hadise, önceki akşam yoğun istek üzerine bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sezonun en yoğun katılımlı konserlerinden birine imza atan sanatçı için müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. İki saat sahnede kalan Hadise, aralıksız dans ederek 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Şampiyon', 'Stir Me Up', 'Yaz Günü' gibi hitlerini söyledi. 'Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunda piyano ile baş başa kalan sanatçıya seyirci cep telefonu ışıklarını açarak eşlik ederken, romantik dakikalar yaşandı. Gecenin sonunda Hadise, "Bodrum bir başka geçiyor. Konserlerimize gösterdiğiniz ilgi ile sizin sayenizde hayallerim gerçek oluyor, iyi ki geldiniz" diyerek teşekkürlerini dile getirdi. Sanatçı, Denizli, İzmir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Adana konserleri ile turnesine devam edecek.