‘Son 10 yılım çok zor geçti’

Emre Altuğ, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Konseri öncesi gazetecilerle konuşan Altuğ, son 10 yılının çok zor geçtiğini belirtti. Yeni şarkısı 'Geçiyor 'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları, "Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi, geçiyor işte. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu.Hüzünlü ama umut veren bir şarkı" sözleriyle paylaşan Altuğ, şöyle devam etti: "Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor. Benim için çok ağır oldu, ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim Emre onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım."