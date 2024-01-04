Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti

1984 yılında meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. 1988 yılında ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL)'ı kurdu ve burada pek çok deneysel projeye imza atarak genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda bulundu.

1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı.

Algan, bir çok TV dizisinde rol aldı, Genel Sanat Yönetmeni olarak görev aldığı Ekol Drama Sanat Evi'nde ve Plato Film Okulu'nda "Yaratıcı ve Çağdaş Tiyatro Teknikleri kursu" ve Reklam Dizi Sinema Oyunculuğu dersleri verdi.

Ayla Algan, Tiyatro ve sinema sanatçısı Beklan Algan ile lise yıllarında evlendi. Sevi Algan (d.1975) adında bir çocuğu vardır.

Plakları :

1971 - Aşk Hikayesi/Gel Yanıma Yanıma

1971 - Selvi Boylum/Oy Alim Oy

1972 - Yalan/N'idem

1972 - Tchaka Tchaka Zuktu/ Blue Spirit/Summer İs Love

1972 - Qu Se Cache La Verite?/Voila Qu M'a Mene L'amour

1973 - Laf Aramızda/ Aşk Mı Bu

1974 - Beni Bana Sor/I Love You

1974 - Dolsun Kadehler/Doldur Dostum Doldur

1974 - Gel Mehmedim Alnından öpeyim/Sevelim Sevilelim

1975 - Dünya Tersine Dönse/Sende Katıl Bize

1975 - Hamsi Balığı gibi/Ne De Olsa Karın

1976 - Bak Şu Adama Aşık Oldu/Versin Tanrı İstemeden

1976 - Zühtü/Hatçem

1977 - Aigle Noire (Kara Kartal)

1978 - Gönlümdeki Saraya/Küçük Bir Kız

1978 - Tchaka Tchaka Zuktu/ Tchaka Tchaka Zuktu