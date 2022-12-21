‘Sosyal medyada şov yapan erkek sevgilim olamaz’

Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şarkıcı, "Yeni parçam çıkıyor. Onun toplantısını yaptık. Bu parça, bana daha çok hitap eden bir şarkı olacak'' dedi. Görgüzel, "Yaptığınız her açıklama olay oluyor" diyen gazetecilere şöyle karşılık verdi: "Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile, bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim. Hiçbir zaman yapay olmayacağım. Neyse oyum." Ünlü şarkıcı, hayatına girecek erkekte aradığı özellikleri şöyle sıraladı: "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist poz verenler, şov yapanlar midemi bulandırıyor."