Sosyetik Amerikalı sezonu Bodrum’da kapattı

Tatil için Türkiye'yi tercih eden dünyaca ünlü isimler arasına Olivia Palermo da katıldı! Palermo, model eşi Johannes Huebl ile geldiği Bodrum'da hem dinlendi, hem de doğal güzelliklerin tadını çıkardı.Palermo ve Huebl, Türkiye'ye özgü mezelerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Palermo en çok acılı ezmeyi sevdiğini söyledi. Huebl ise sörf tahtasını alıp denizde doyasıya eğlendi.Bodrum'a hayran kalan çift, "Muhteşem Ege sahilinde birkaç gün geçirdik. Bodrum'un havası çok güzel. Bodrum çok güzel bir yer, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.