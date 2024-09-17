Haberler Günaydın Haberleri Sosyetik Amerikalı sezonu Bodrum’da kapattı
Giriş Tarihi: 18.9.2024

Sosyetik Amerikalı sezonu Bodrum’da kapattı

Moda ikonu, model ve oyuncu Olivia Palermo, yaza Türkiye’de veda etti. Şirinler ve The City gibi projelerde rol alan ünlü yıldız, eşiyle birlikte Bodrum’un lüks otellerinden birinde kaldı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Sosyetik Amerikalı sezonu Bodrum’da kapattı
'HAVASI VE DOĞASI ÇOK GÜZEL'
Tatil için Türkiye'yi tercih eden dünyaca ünlü isimler arasına Olivia Palermo da katıldı! Palermo, model eşi Johannes Huebl ile geldiği Bodrum'da hem dinlendi, hem de doğal güzelliklerin tadını çıkardı.




Palermo ve Huebl, Türkiye'ye özgü mezelerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Palermo en çok acılı ezmeyi sevdiğini söyledi. Huebl ise sörf tahtasını alıp denizde doyasıya eğlendi.



Bodrum'a hayran kalan çift, "Muhteşem Ege sahilinde birkaç gün geçirdik. Bodrum'un havası çok güzel. Bodrum çok güzel bir yer, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyetik Amerikalı sezonu Bodrum’da kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA