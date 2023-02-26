‘Söylenecek söz yok!’

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Yeğeni ile alışveriş turuna çıkan teknik adam, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını kabul etmeyen Belözoğlu, sadece fotoğrafının çekilmesini kabul etti. Asrın felaketini yaşayan ülkemiz için ve kayıplarımızdan dolayı bir hayli üzgün olduğunu dile getiren teknik adam, "Çok söylenecek bir şey yok, keyfimiz yok maalesef. Kayıplarımız için çok üzgünüm. Hem kulüp, hem de bireysel olarak elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışıyoruz" dedi.