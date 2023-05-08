‘Söyleseydin paramız yok diye, sizi içeri alırdım’

Sanatçı Ferhat Göçer 'Alpay'a Saygı 2' albümünde ustanın 'Gözlerin' parçasını yeniden yorumladı. Alpay, Göçer'le tanışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek "Ferhat çok sevdiğim bir insan. Sanat camiasına girmesinde büyük payım var. Benim şarkı söylediğim bir lokalde sahne alıyordu. Albüm çıkarması için ben ön ayak oldum" diye konuştu. Göçer de Alpay'la bir anısını anlattı: "Örnek aldığım idollerdendir Alpay. Öğrencilik zamanlarımda Bodrum'da yazın paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay'ı. Yıllar sonra aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladık. Kendisine anlattım bu hikayeyi, 'Kerata, söyleseydin bana konservatuar öğrencisiyim param yok diye, alırdım sizi içeri' dedi."