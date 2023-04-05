Soyulan ev basketbol yıldızına ait çıktı

Sarıyer'de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet lüks marka saat çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin binlerce lira değerinde saati çaldığı evin Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Egehan Arna'ya ait olduğu öğrenildi.Daha önceden 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Ş.U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sarıyer'de 2 Şubat günü Ş.A.'nın evine gündüz vakti gelen hırsızlar iddiaya göre kapıdaki güvenliğe misafirliğe geldik deyip içeri girmeyi başardı. Ardından lüks site içerisinde gezinip boş olan evleri keşfettikten sonra Ş.A.'nın evini gözlerine kestirip içeri girdi.İçeri giren hırsız evdeki 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Aynı hırsız 18 Şubat günü bir başka siteye aynı yöntemle girip o sırada evde olmayan Egehan Arna'nın evine girdiler. Evdeki 2 adet binlerce lira değeri olan lüks saati alıp kaçtı.Anadolu Efes oyuncusu Egehan Arna, olaydan sonra dairesine geldiğinde evdeki 2 lüks saatinin ve 400 bin TL'sinin yerinde olmadığını gördü. Eve hırsız girdiğini fark eden Arna hemen polisi aradı. Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri daireye giderek parmak izi incelemesi yaptı. Bir yandan da rezidansın kamera görüntüleri incelendi. Şüpheli 3 kadının rezidansa girdiği görüldü. Yabancı dilde konuşarak kendilerine yabancı süsü vererek daireye çıktıkları belirlendi.HER iki olayın şüphelilerinden biri olan Ş. U. Sarıyer'de yakalandı. Daha önceden de 69 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin lüks siteye giriş ve çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.