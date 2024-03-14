Sporun iyileştirici gücü

Yaşadığımız deprem felaketinin çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek için kemer sahibi dövüşçü milli sporcu Orhan Karalioğlu ve ekibi, Hatay'da özel bir etkinlik düzenledi. Kısa bir tanışmanın ardından kickboks antrenmanı için yapılan ısınma hareketleri sonrası 1 saat süren eğitime 100 çocuk katıldı. Hem eğlenen hem de kickboks hakkında bilgi sahibi olan çocukların yüzündeki gülümseme atmosferin değişmesini sağladı. Mutlu olan çocuklara organizasyon ekibi çanta, el bandajı, madalya gibi hediyeler de verdi.