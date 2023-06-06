Sude önce Fırat’ı sonra kendini vurdu

ATV'NİN ilgiyle takip edilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı', geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Dizi gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. 36. bölümde; Sude çağrılmadığı düğüne gelir. Fırat bir rezalet çıkarmadan onu göndermeyi başarır. Fırat bekleyen Sude sarhoş olur. İçkinin etkisi ile bebeği kaybettiğini söyler ama Fırat'ın kendisini asla sevmeyeceğini anlayınca elindeki silahla onu vurur. Sonra da intihar eder. Elif ve Güneş zorda olsa kendilerine yepyeni bir sayfa açarlar. Elif'in sevgisi ile kendini güvende hisseden Güneş, artık konuşmaya başlamıştır.