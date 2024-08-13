Süper kahraman diyeti

HUGH Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan 'Wolverine' macerası 2017 yılında vizyona giren 'Logan' filmiyle son bulmuştu. Ancak ünlü aktör defalarca emekli olduğunu söylemesine rağmen 'Deadpool & Wolverine' filminde efsane karaktere bir kez daha hayat verdi. 55 yaşındaki oyuncu, rolüne hazırlanmak için çok sıkı bir diyet yaptığını söyledi. Jackman "Günde 6 bin kalori aldım ve bu, almak isteyeceğiniz türden bir kalori değil. Mesela, yarım pizza 6 bin kaloridir. Ama o olmaz. Yağsız bir balık ve yeşil fasulye olmalı" dedi. Jackman, geçtiğimiz yıl Hollywood'daki grevle nedeniyle, bu diyeti beklenenden daha uzun süre uygulamak zorunda kaldığını söyledi.