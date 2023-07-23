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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Süperstar, sahnede Özkan Uğur’u andı

Önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 5 bin kişiye konser veren Ajda Pekkan, repertuvarında MFÖ klasiklerine yer vererek Özkan Uğur’u andı

Süperstar, sahnede Özkan Uğur’u andı
Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Çeşme'de sahne aldı. Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık 5 bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstarı dinledi. Fuşya rengi elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Ajda Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu.



Geçmişten günümüze hit olmuş bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveni ile birlikte seslendiren Ajda Pekkan, sahnedeki danslarıyla da genç sanatçılara taş çıkardı.




'ELE GÜNE KARŞI'
Sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur'u anmayı unutmayan Ajda Pekkan, "Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Çok üzgünüm dostum Özkan Uğur'u birlikte analım" diyerek 'Sude' ve 'Ele Güne Karşı'
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Süperstar, sahnede Özkan Uğur’u andı
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